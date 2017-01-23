На время взрывных работ 25 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

24 Января 2017 года, 10:03

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 25 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 10-11 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».



Движение будет закрыто 25 января, в среду, с 14.30 до 15.30.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанному маршруту.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /