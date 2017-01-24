Младенец пострадал в столкновении автомобилей на трассе «Кола»

24 Января 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

23 января около 10 часов 50 минут на 1344 км автодороги Р-21 «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21010 при выполнении обгона на участке дороги, где обгон разрешен, на полосе встречного движения потерял контроль над управлением своего автомобиля, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Форд». В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ 21010 обслужен амбулаторно.

23 января около 14 часов 10 мин на 1421 км автодороги Р-21 «Кола», Кольского района водитель, управляя автомобилем «Опель Астра» при выполнении обгона, в зоне действия дорожного знака «обгон запрещен», на полосе встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Киа Соренто». В результате происшествия пассажиры автомобиля «Киа Сорренто»: мужчина, 1977 года рождения, и девочка, 2016 года рождения, обслужены амбулаторно.

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