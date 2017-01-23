Семь пьяных водителей задержали на дорогах области за прошедшие сутки

24 Января 2017 года, 10:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 358 нарушений Правил дорожного движения.

26 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей. Выявлено 8 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 213 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.