31 км трассы «Кола» отремонтировано в Мурманской области в 2016 году

24 Января 2017 года, 11:10

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - По итогам 2016 года отремонтировано 372 км федеральных дорог Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» на территории Республики Карелия и Мурманской области. Об этом «Би-порту» сообщили в Упрдор «Кола».

Более 183 км федеральной дорожной сети двух регионов отремонтировано по итогам дорожного сезона 2016 года: 152 километра в Карелии и 31 километр в Мурманской области. Еще почти 110 километров дорожного покрытия на автодорогах «Кола» и «Сортавала» восстановлены с помощью устройства защитных слоев и поверхностной обработки покрытия.

В прошлом году капитально были отремонтированы 5 мостов и путепроводов в Карелии и 2 в Мурманской области. Еще один мост в Мурманской области отремонтирован на 1377 километре автодороги «Кола». Отремонтировано 30 водопропускных труб.