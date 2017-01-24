31 км трассы «Кола» отремонтировано в Мурманской области в 2016 году

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Мурманские полицейские направили в суд дело по незаконному игорному бизнесу
 
 
 
 

Курсы валют 24.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9865
0,3720
1 USD
Доллар США
59,5034
-0,1663
1 EUR
Евро
63,9424
0,2152
10 NOK
Норвежских крон
70,9066
0,3275
10 SEK
Шведских крон
67,2674
0,5220
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
1.3 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
24 Января 2017, 08:35
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
24 Января 2017, 08:15
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
Усиление ветра и снег ожидаются в Мурманской области
24 Января 2017, 08:00
Усиление ветра и снег ожидаются в Мурманской области
Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
23 Января 2017, 16:00
Ситуация по расчистке снега в Североморске на контроле у губернатора
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманская ТЭЦ сделает перерасчёт за отопление
23 Января 2017, 13:32
Травмпункт переедет в «Севрыбу»
23 Января 2017, 13:20
В подъезде на улице Буркова нашли змею
23 Января 2017, 17:30
Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления
23 Января 2017, 12:06
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
23 Января 2017, 14:20
Житель Мурманской области ударил своего знакомого ножом и запер в квартире
23 Января 2017, 14:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » 31 км трассы «Кола» отремонтировано в Мурманской области в 2016 году
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 11:10

31 км трассы «Кола» отремонтировано в Мурманской области в 2016 году


РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - По итогам 2016 года отремонтировано 372 км федеральных дорог Р-21 «Кола», А-121 «Сортавала» и А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола» на территории Республики Карелия и Мурманской области. Об этом «Би-порту» сообщили в Упрдор «Кола».

Более 183 км федеральной дорожной сети двух регионов отремонтировано по итогам дорожного сезона 2016 года: 152 километра в Карелии и 31 километр в Мурманской области. Еще почти 110 километров дорожного покрытия на автодорогах «Кола» и «Сортавала» восстановлены с помощью устройства защитных слоев и поверхностной обработки покрытия.

В прошлом году капитально были отремонтированы 5 мостов и путепроводов в Карелии и 2 в Мурманской области. Еще один мост в Мурманской области отремонтирован на 1377 километре автодороги «Кола». Отремонтировано 30 водопропускных труб.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманская область не получит федерального софинансирования на повышение безопасности дорог
2.
Младенец пострадал в столкновении автомобилей на трассе «Кола»
3.
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
4.
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
5.
В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24733" ["channel"]=> string(22) "/auto/item/195969.html" ["comment"]=> string(500) "Почти каждый день, проезжая по новой ленинградке, получаю удовольствие от качественно сделанной работы. Городские власти учитесь грамотной организации дорожного движения и постройте хотя бы один крытый (а в наших климатических условиях только крытый) пешеходный переход." ["date"]=> string(19) "2017-01-24 12:31:33" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "62.109.176.186" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63635850" } }
  • 1
    Почти каждый день, проезжая по новой ленинградке, получаю удовольствие от качественно сделанной работы. Городские власти учитесь грамотной организации дорожного движения и постройте хотя бы один крытый (а в наших климатических условиях только крытый) пешеходный переход.
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта