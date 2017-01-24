Мурманская область не получит федерального софинансирования на повышение безопасности дорог

24 Января 2017 года, 11:22

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - В 2017 году за счёт средств межбюджетных трансфертов начнется федеральное софинансирование приоритетного государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». В проекте участвуют 37 агломераций в 34 регионах Российской Федерации, сообщили в Росавтодоре.

«В дальнейшем оценка реализации будет проводиться по двум основным целевым показателям. Это снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций в 2018 году – на 50%, в 2025 году – на 85%», - говорится в сообщении.

Как уточнили «Би-порту» в ведомстве, Мурманская область в проекте «Безопасные и качественные дороги» участия не принимает.