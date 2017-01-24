25 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
В Мурманске отметят «Татьянин день» В Мурманске отметят «Татьянин день»
График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января График уборки улиц Мурманска от снега с 23 до 25 января
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Мурманские полицейские направили в суд дело по незаконному игорному бизнесу
 
 
 
 

Курсы валют 24.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9865
0,3720
1 USD
Доллар США
59,5034
-0,1663
1 EUR
Евро
63,9424
0,2152
10 NOK
Норвежских крон
70,9066
0,3275
10 SEK
Шведских крон
67,2674
0,5220
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-15°
2.7 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
24 Января 2017, 10:32
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
24 Января 2017, 08:35
Мурманской области прописали среднюю рыночную стоимость жилья
 
 
 
 

Самое читаемое

Уличные фонари упали на проезжую часть в центре Мурманска
24 Января 2017, 10:55
Пенсионерка умерла в мурманской поликлинике
24 Января 2017, 13:51
Пять человек пострадали в ДТП под Мончегорском
24 Января 2017, 12:30
В Мурманской области уменьшился лимит наполнения колоний
23 Января 2017, 19:30
36 тысяч рублей получит Мурманская область на развитие сельских территорий
24 Января 2017, 08:15
В Мурманске организатор незаконного игорного клуба приговорен к обязательным работам
23 Января 2017, 18:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » 25 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 17:17

25 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 25 января, в среду, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы запланированы с 14.30 до 15.00. Перекрытие движения транспорта не планируется.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
На время взрывных работ 25 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
2.
22 января планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
3.
На время взрывных работ 20 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
4.
На автодороге «Кола - Мурмаши» 19 января будут проводиться взрывные работы
5.
18 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта