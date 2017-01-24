Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий

25 Января 2017 года, 10:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня ввиду сложных погодных условий с 9:00 закрыт участок федеральной трассы Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 километр – от Заозерской развилки до Спутника. По данным Упрдор «Кола», организован объезд по территориальной дороге через Верхнетуломский – Приреченский – Никель. Как рассказали «Би-порту» в «Мурманскавтодоре», также закрыт проезд с 1547 по 1571 километр Р-21 «Кола».

Помимо этого закрыта автомобильная дорога Заполярный-Сальмиярви с 0 по 40 километр. Ранее сообщалось об ограничении движения только до 23 километра.

Закрыты для проезда автодорога Кола – Серебрянские ГЭС от 32 километра до посёлка Туманный и подъезд к селу Териберка.

На территории Мурманской области сегодня будет задействовано 124 единицы снегоуборочной техники. В ночное время на дорогах работало 50 машин.