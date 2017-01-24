Стали известны подробности ДТП под Мончегорском

25 Января 2017 года, 10:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – 24 января на 1259 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Мончегорском районе произошло столкновение трех автомобилей. В 9:30 водитель большегруза «Scania» на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества в движении автомобилю «Skoda Octavia». В результате «Skoda» выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с «Renault Sandero».

«Два водителя легковых транспортных средств и два пассажира обслужены амбулаторно», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ГИБДД по Мурманской области.

Напомним, что в тот же день в Апатитах на пешеходном переходе был сбит школьник. Мальчик перебегал проезжую часть дороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Фото: Мурманск