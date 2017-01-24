Пешеходами Мурманской области за сутки совершено 25 нарушений ПДД

25 Января 2017 года, 11:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедший вторник сотрудниками ГИБДД выявлено 479 нарушений правил дорожного движения. Из них 25 совершили пешеходы, включая одного несовершеннолетнего нарушителя.

В состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержаны восемь водителей, еще три – за неуплату административных штрафов. Выявлено семь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД. Всего было оформлено 93 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.