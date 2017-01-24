Пешеходами Мурманской области за сутки совершено 25 нарушений ПДД

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
В Мурманске отметят «Татьянин день» В Мурманске отметят «Татьянин день»
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске полицейские изъяли контрафактные DVD-диски
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,9144
-0,0721
1 USD
Доллар США
59,2168
-0,2866
1 EUR
Евро
63,6225
-0,3199
10 NOK
Норвежских крон
70,9183
0,0117
10 SEK
Шведских крон
67,0306
-0,2368
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-9°
9.1 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий
25 Января 2017, 10:02
Дороги в Мурманской области закрыты из-за погодных условий
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
24 Января 2017, 10:32
Мурманская область получит 12,381 млн рублей на жилье для молодых семей
 
 
 
 

Самое читаемое

Пенсионерка умерла в мурманской поликлинике
24 Января 2017, 13:51
Пять человек пострадали в ДТП под Мончегорском
24 Января 2017, 12:30
В случае глобального потепления Мурманск не затопит
24 Января 2017, 19:30
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля
24 Января 2017, 12:10
Мэр Мурманска оценил доступность спорткомплекса «Авангард» для маломобильных групп населения
24 Января 2017, 14:19
Мурманчане могут сделать перерасчет за неубранные дворы
24 Января 2017, 17:51
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Пешеходами Мурманской области за сутки совершено 25 нарушений ПДД
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 11:19

Пешеходами Мурманской области за сутки совершено 25 нарушений ПДД


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедший вторник сотрудниками ГИБДД выявлено 479 нарушений правил дорожного движения. Из них 25 совершили пешеходы, включая одного несовершеннолетнего нарушителя.

В состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержаны восемь водителей, еще три – за неуплату административных штрафов. Выявлено семь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД. Всего было оформлено 93 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Семь пьяных водителей задержали на дорогах области за прошедшие сутки
2.
Почти 1100 нарушений ПДД зафиксировано в Мурманской области за выходные
3.
По решению суда 146 водителям Кольского района пришлось заплатить штраф в двойном размере
4.
На дорогах Мурманской области выявлено 416 нарушений ПДД за прошедшие сутки
5.
За сутки на дорогах области зафиксировано 477 нарушений ПДД
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта