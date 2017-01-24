На трассе «Кола» из-за аварии затруднено движение

25 Января 2017 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – На 1416 километре трассы «Кола» вблизи поворота на Полярный произошла авария. Столкнулись «Мерседес» и снегоуборочная техника, которые двигались друг за другом. На месте происшествия до сих пор затруднено движение.

«При движении у КДМ случился занос заднего моста и водителю «Мерседеса» не удалось уйти от столкновения, пострадавших нет, на месте работает отряд ДПС», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева.

Фото: Погода в Мурманске