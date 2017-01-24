Топливо подорожало на заправках Мурманской области

25 Января 2017 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области провело мониторинг цен на нефтепродукты за период с 16 по 22 января.

По данным мониторинга, у ПАО «НК «Роснефть» цены на АИ-92 и АИ-95 увеличились на 30 коп., на дизельное топливо — на 50 коп.

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АИ-92 подорожало на 20 коп., цены на АИ-95 и дизельное топливо не изменились.

У ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на АИ-92 увеличились на 20 коп., на АИ-95 — на 33 коп., на зимнее дизельное — на 99 коп.

ООО «Колизей» увеличило цену на АИ-92 на 30 коп., на АИ-95 — на 37 коп., на зимнее дизельное топливо — на 45 коп.

У ООО «Витэк» цена на зимнее дизельное топливо увеличилась на 30 коп, цены на АИ-92 и АИ-95 не изменились.

ООО «Вега» увеличило цены на АИ-92, АИ-95 и зимнее дизельное топливо на 30 коп.

У ООО «Спецтехнология Плюс» цены остались на прежнем уровне.