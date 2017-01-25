График уборки улиц Мурманска с 25 по 29 января

25 Января 2017 года, 14:16

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ — Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 8:00 до 20:00 25 января

Первомайский округ:

– ул. Героев Рыбачьего от ул. Копытова до ул. Крупской, ул. Декабристов, ул. Генералова.

Октябрьский округ: ул. Самойловой от ул. Егорова до дома № 1 и от ул. Комсомольская до дома № 9 по ул. Самойловой.

Ленинский округ: ул. Карла Либкнехта – нечетная сторона, пер. Терский.

С 20:00 25 января до 8:00 26 января

Первомайский округ: ул. Халтурина, ул. Орликовой от дома № 53 до дома № 2, четная сторона.

Октябрьский округ: ул. Егорова от ул. Ленина до ул. Коммуны и до ул. Самойловой.

Ленинский округ: 178 квартал, Верхне-Ростинское шоссе от пр. Героев-североморцев до серпантина.

С 8:00 до 20:00 26 января

Первомайский округ: ул. Халтурина, ул. Орликовой от дома № 38 до дома № 2, нечетная сторона.

Октябрьский округ: ул. Егорова от ул. Самойловой до ул. Шмидта, ул. Дзержинского от ул. Шмидта до пр. Ленина, четная сторона.

Ленинский округ: ул. Гагарина от ул. Гаджиева до дома №22 по ул. Гагарина, ул. Гагарина от ул. Морозова до ул. Подстаницкого.

С 20:00 26 января до 8:00 27 января

Первомайский округ: ул. Орликовой от дома №2 по ул. Орликовой до пр. Кольский.

Октябрьский округ: ул. Дзержинского от ул. Шмидта до пр. Ленина, нечетная сторона, ул. К.Маркса от ул. Софьи Перовской до ул. Буркова.

Ленинский округ: пер. Водопроводный, ул. Сафонова от ул. Нахимова до ул. Сивко.

С 8:00 до 20:00 27 января

Первомайский округ: ул. Бондарная, ул. Полярный Круг от дома №6 до дома №12.

Октябрьский округ: ул. Коминтерна от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, нечетная сторона, ул. Карла Маркса от ул. Буркова до ул. Старостина, нечетная сторона.

Ленинский округ: ул. Загородная.

С 20:00 27 января до 8:00 28 января

Первомайский округ: 311 микрорайон, пр. Кольский от ул. Копытова до ул. Прибрежная, нечетная сторона.

Октябрьский округ: ул. Коминтерна от ул. Профсоюзов до ул. Воровского и до ул. Комсомольская, четная сторона.

Ленинский округ: Нижняя привокзальная площадь, ул. Сафонова от ул. Нахимова до ул. Ушакова, четная сторона.

С 8:00 до 20:00 28 января

Первомайский округ: 311 микрорайон, пр. Кольский от ул. Копытова до ул. Прибрежная, нечетная сторона.

Октябрьский округ: ул. Коминтерна от ул. Комсомольская до ул. Воровского, нечетная сторона, и от ул. Шмидта до пр. Ленина, нечетная сторона.

Ленинский округ: ул. Сафонова от ул. Нахимова до ул. Ушакова, нечетная сторона, площадь Нахимова.

С 20:00 28 января до 8:00 29 января

Первомайский округ: пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60

Октябрьский округ: ул. Комсомольская от пр. Ленина до ул. Шмидта, сторона четная.

Ленинский округ: круговая развязка ул. Лобова – пр. Героев североморцев.

С 8:00 до 20:00 29 января

Первомайский округ: пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.

Октябрьский округ: ул. Комсомольская от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской.

Ленинский округ: кольцо троллейбусов №№ 3, 4 по пр. Героев-североморцев.