Закрыто еще две дороги в Мурманской области

25 Января 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области закрыто еще несколько автодорог. Продлено ограничение движения на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» с 1408 по 1510 километр – от развилки на Снежногорск до Спутника, также закрыт проезд с 1547 по 1571 километр.

Закрыто движение по дороге «Мишуково – Снежногорск» с 0 по 35 и «Гаджиево» с 0 по 7 километр.

Напоминаем, что помимо этого закрыта автомобильная дорога Заполярный-Сальмиярви с 0 по 40 километр. Ранее сообщалось об ограничении движения только до 23 километра.

Закрыты для проезда автодорога Кола – Серебрянские ГЭС с 0 километра до посёлка Туманный и Териберка.

Фото: Погода в Мурманске