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Главная » Авто » Авария около стелы «Мурманск»: есть пострадавшие
 
 
 
 
25 Января 2017 года, 23:02

Авария около стелы «Мурманск»: есть пострадавшие


МУРМАНСК/25 января / БИ-ПОРТ – На въезде в региональный центр со стороны Колы около стелы «Мурманск» в районе 21:00 произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода.
«Пострадавшие – взрослые. Они перебегали дорогу в неположенном месте. В настоящий момент проводится проверка. Граждан госпитализировали с места аварии», – рассказала «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.
По предварительным данным, водитель «Вольво» пытался избежать столкновения, и в результате маневра машина въехала в сугроб.

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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