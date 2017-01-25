Авария около стелы «Мурманск»: есть пострадавшие

МУРМАНСК/25 января / БИ-ПОРТ – На въезде в региональный центр со стороны Колы около стелы «Мурманск» в районе 21:00 произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода.
«Пострадавшие – взрослые. Они перебегали дорогу в неположенном месте. В настоящий момент проводится проверка. Граждан госпитализировали с места аварии», – рассказала «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.
По предварительным данным, водитель «Вольво» пытался избежать столкновения, и в результате маневра машина въехала в сугроб.
Фото: Мурманск ДТП ЧП