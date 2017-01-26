Китаянка, которую сбил автомобиль в Мурманске, скончалась в больнице

26 Января 2017 года, 09:23

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Один из пешеходов, госпитализированных вчера с места ДТП, скончалась в больнице. Авария произошла на въезде со стороны Колы около стелы «Мурманск» около 21:00. Оказалось, что оба пострадавших – граждане Китая.

«Девушка скончалась в больнице, мужчина в реанимации, оба туристы из Китая. Они делали селфи на фоне стелы», – сообщила «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

Девушке было 24 года, пострадавшему мужчине – 28 лет.

Напомним, что авария произошла из-за того что туристы перебегали проезжую часть в неположенном месте.

Фото: Мурманск ДТП ЧП