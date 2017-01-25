В Мурманской области закрыт проезд по трём дорогам

26 Января 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области до сих закрыто несколько дорог. Проезд закрыт по федеральной трассе Р-21 «Кола» с 1408 по 1510 километр: Снежногорск – Спутник, также дорога Кола – Серебрянские ГЭС с 0 километра до посёлка Туманный и Териберка.

Закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви.

Открыт проезд для всех видов транспорта по дорогам Мишуково-Снежногорск и Снежногорск – Гаджиево. Открыт участок «Колы» с 1245 по 1272 километр.

Ограничения в движении действуют со вчерашнего дня из-за погодных условий.