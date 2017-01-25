В Мурманской области за сутки сотрудники ГИБДД выявили 370 нарушений ПДД

26 Января 2017 года, 11:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 370 нарушений ПДД, совершенных на дорогах Мурманской области. Пешеходы за прошедшие сутки допустили 28 нарушений. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 13 водителей, еще пять – за неуплату административных штрафов.

Выявлено девять нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации зарегистрировано 234 нарушения ПДД. Всего было оформлено 124 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.