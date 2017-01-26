Прокуратура и сотрудники ГИБДД Мурманска проверили качество уборки улиц в Первомайском округе

26 Января 2017 года, 12:38

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского округа совместно с ОГИБДД УМВД провела проверку качества содержания автомобильных дорог и улиц Мурманска. В качестве основных нарушений зафиксированы ненадлежащая расчистка и подсыпка дорог, вывоз снега. Установлено более 10 фактов несоответствия требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В отношении директора ММБУ «Управление дорожного хозяйства» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску. Кроме того, в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог», – сообщили в Прокуратуре по Мурманской области.

Устав «УДХ» утвержден приказом комитета администрации города, согласно ему учреждение создано в целях организации содержания муниципальных дорог. В надзорном органе отмечают, что подлежащие уборке дороги определены муниципальным заданием на 2016, и на плановый период 2017, 2018 годов.

В ноябре сообщалось, что автопарк Управления полностью готов к зиме и уборке: в арсенале насчитывается 148 единиц техники. Первые трудности начали возникать в городе с первыми снегопадами, как оказалось для решения дорожной проблемы необходимо больше снегоуборочной техники.

«На мой взгляд, несколько предшествующих зим были достаточно спокойными, и нам хватало того количества техники, которое было и есть. Чтобы нормализовать ситуацию сейчас необходимо в три раза больше транспорта», – сообщил мэр Дмитрий Филиппов.

В начале месяца была создана рабочая группа, которая курирует график уборок улиц.