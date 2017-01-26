Движение по дороге в Полярный осуществляется только по одной полосе

26 Января 2017 года, 14:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – На пересечении поворота в город Полярный и прямой автодороги в сторону поселка Видяево на 1408 километре трассы «Кола» затрудненно движение.

«На месте работает отряд ДПС, сотрудники дозировано пропускают транспорт в сторону Ура-Губы и обратно. Сейчас движение можно осуществлять только по одной полосе», – рассказала «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева.

Мера вызвана качеством уборки дороги: пока расчищена одна полоса.

В «Мурманскавтодоре» сообщают, что ввиду погодных условий на закрытом участке Р-21 «Кола» с 1408 по 1428 километр также организовано реверсивное сопровождение колонн.

Фото: Иван Пичугин