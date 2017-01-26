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Главная » Авто » Автобус №6Т изменит свой маршрут из-за работ на водопроводе в Мурманске
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 14:28

Автобус №6Т изменит свой маршрут из-за работ на водопроводе в Мурманске


МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – С 31 января временно изменится маршрут следования автобусов №6Т. Затруднения вызваны проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Морская,11 и начнут действовать с 9:00.

«Смена расписания не планируется, – уточняют в АО «Электротранспорт». – Изменения продлятся по третье февраля 2017 года».

Новый путь следования автобуса:

ул. Орликовой – пр.Кольский – автопарк – пр.Кольский – ул. Пономарёва – ул. Ломоносова – ОМСЧ Севрыба – ул. Ломоносова – ул. Пономарёва – ул. Орликовой.

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  • А давайте ещё маршрут № 18 изменим: после Кооперативной, следуя к Баумана, свернуть налево к Тамаре и детской библиотеке. И обратно так же. Увеличим наполняемость маршрута, и жителям микрорайона будет получше.
 
 
 
 
 
 
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