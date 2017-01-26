Автобус №6Т изменит свой маршрут из-за работ на водопроводе в Мурманске

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – С 31 января временно изменится маршрут следования автобусов №6Т. Затруднения вызваны проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе по улице Морская,11 и начнут действовать с 9:00.
«Смена расписания не планируется, – уточняют в АО «Электротранспорт». – Изменения продлятся по третье февраля 2017 года».
Новый путь следования автобуса:
ул. Орликовой – пр.Кольский – автопарк – пр.Кольский – ул. Пономарёва – ул. Ломоносова – ОМСЧ Севрыба – ул. Ломоносова – ул. Пономарёва – ул. Орликовой.