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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » Четыре человека пострадало за сутки на дорогах Мурманской области
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 10:33

Четыре человека пострадало за сутки на дорогах Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – За прошедший четверг на территории Мурманской области зарегистрировано четыре ДТП. В них пострадало четыре человека, включая подростка и ребенка. При этом большинство виновников вчерашних аварий скрылись с места произошедшего.

В Мурманске на улице генерала Щербакова в районе дома 34 неустановленный автомобиль в 08:05 сбил мужчину, 1974 года рождения. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, а пешеход обслужен амбулаторно.

В селе Алакуртти на улице Данилова водитель «Chery» в 12:30 допустила наезд на подростка, 2001 года рождения.

«Несовершеннолетний внезапно начал переходить проезжую часть дороги в неустановленном месте, не убедившись в безопасности. Он обслужен амбулаторно», – сообщили в областном ГИБДД.

Немногим позже в Апатитах на улице Московской около второго дома неустановленный водитель в 13:06 также сбил ребенка, 2008 года рождения. Мальчик переходил дорогу в «неустановленном месте». Водитель с места ДТП скрылся, по данному факту начата проверка. Пострадавший обслужен амбулаторно.

Стали известны подробности аварии на автоподъезде к Североморску. В 16:39 управлявший грейдером допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110.

«Водитель грейдера с места скрылся, водителя ВАЗа, 1968 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение», – подчеркнули в ГИБДД.

Ранее стало известно, что для извлечения пострадавшего привлекались спасатели.

Фото: ZELLO - Североморск дпс

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