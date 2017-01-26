Четыре человека пострадало за сутки на дорогах Мурманской области

27 Января 2017 года, 10:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – За прошедший четверг на территории Мурманской области зарегистрировано четыре ДТП. В них пострадало четыре человека, включая подростка и ребенка. При этом большинство виновников вчерашних аварий скрылись с места произошедшего.

В Мурманске на улице генерала Щербакова в районе дома 34 неустановленный автомобиль в 08:05 сбил мужчину, 1974 года рождения. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, а пешеход обслужен амбулаторно.

В селе Алакуртти на улице Данилова водитель «Chery» в 12:30 допустила наезд на подростка, 2001 года рождения.

«Несовершеннолетний внезапно начал переходить проезжую часть дороги в неустановленном месте, не убедившись в безопасности. Он обслужен амбулаторно», – сообщили в областном ГИБДД.

Немногим позже в Апатитах на улице Московской около второго дома неустановленный водитель в 13:06 также сбил ребенка, 2008 года рождения. Мальчик переходил дорогу в «неустановленном месте». Водитель с места ДТП скрылся, по данному факту начата проверка. Пострадавший обслужен амбулаторно.

Стали известны подробности аварии на автоподъезде к Североморску. В 16:39 управлявший грейдером допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2110.

«Водитель грейдера с места скрылся, водителя ВАЗа, 1968 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение», – подчеркнули в ГИБДД.

Ранее стало известно, что для извлечения пострадавшего привлекались спасатели.

Фото: ZELLO - Североморск дпс