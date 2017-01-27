За сутки в Мурманской области выявлено 342 нарушения ПДД

27 Января 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки на дорогах Мурманской области зарегистрировано 342 нарушения. Больше всего нарушений выявлено с помощью приборов автоматической фиксации – 221.

Пешеходы допустили 31 нарушение ПДД, три из них совершено несовершеннолетними. Шесть водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще пять человек – за неуплату административных штрафов. Всего сотрудниками ГИБДД оформлено 64 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.