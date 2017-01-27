В России задумались об едином реестре для электрокаров

27 Января 2017 года, 21:23

Владельцы электромобилей сейчас получают различные приятные льготы на пользование городскими услугами. Например, для таких машин парковка в центре Москвы является бесплатной. Но есть проблема - из-за того, что отличить электрокар от обычного автомобиля внешне практически невозможно, владельцам электрического транспортного средства часто приходят штрафы за неоплаченную парковку.

Как сообщает портал m24.ru, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать единый реестр электромобилей, который позволит избегать подобных штрафов, а также сделает процесс получения льгот более удобным.

«Пока электромобилей в России немного, и нужно повышать мотивацию граждан их покупать. Для владельцев электромашин действуют льготы. Их (электрокары) часто трудно внешне отличить от обычного авто, поэтому людям приходят штрафы. Полезен будет федеральный реестр электрических автомобилей как временная мера, пока количество таких транспортных средств не стало масштабным«, – рассказал Лысаков.

Есть и альтернативный вариант решения этой проблемы. Портал m24.ru приводит мнение председателя областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров, который считает, что можно обойтись простой наклейкой на электрокар.

«На электромобили нужно клеить специальный знак, как на авто для инвалидов. А если кто-то наклеит его незаконно, пускай платит штраф. Таким образом, инспекторы сразу будут отличать электрокары, не применяя дополнительных гаджетов и электронных баз», - сообщил Дозоров.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2016 году в России реализовали 83 электромобиля, что на 28,3% меньше, чем в 2015 году. Наибольшей популярность у россиян в 2016 году пользовалась Tesla Model S, которую приобрели в количестве 39 штук.