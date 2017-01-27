В России задумались об едином реестре для электрокаров

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!» 29 января в Мурманске пройдет праздник «Здравствуй, солнце!»
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Деловая среда: программа для бизнеса и о бизнесе
 
 
 
 

Курсы валют 27.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4987
1,4384
1 USD
Доллар США
59,6356
0,4867
1 EUR
Евро
64,0248
0,5994
10 NOK
Норвежских крон
71,6826
0,7785
10 SEK
Шведских крон
67,6003
0,7079
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
4.6 м/с
давление 753.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
27 Января 2017, 16:09
Дорога до Туманного и Териберки открыта для проезда
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
27 Января 2017, 13:12
В России принят закон о декриминализации побоев в семье
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
27 Января 2017, 12:24
Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
 
 
 
 

Самое читаемое

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Мурманской области
27 Января 2017, 08:05
Кондуктора, которая высадила школьницу из автобуса в Мурманске, проверит Следком
27 Января 2017, 10:54
Пропавшие дети из Кировска найдены живыми
27 Января 2017, 09:55
Бывшие сотрудники мурманского филиала «Новик» не получили зарплату за полгода работы
27 Января 2017, 10:25
Две дороги области закрыты для проезда до улучшения погодных условий
27 Января 2017, 07:45
Мурманская ТЭЦ перейдет на слив мазута беспаровым способом
27 Января 2017, 10:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » В России задумались об едином реестре для электрокаров
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 21:23

В России задумались об едином реестре для электрокаров


Владельцы электромобилей сейчас получают различные приятные льготы на пользование городскими услугами. Например, для таких машин парковка в центре Москвы является бесплатной. Но есть проблема - из-за того, что отличить электрокар от обычного автомобиля внешне практически невозможно, владельцам электрического транспортного средства часто приходят штрафы за неоплаченную парковку.

Как сообщает портал m24.ru, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать единый реестр электромобилей, который позволит избегать подобных штрафов, а также сделает процесс получения льгот более удобным.

«Пока электромобилей в России немного, и нужно повышать мотивацию граждан их покупать. Для владельцев электромашин действуют льготы. Их (электрокары) часто трудно внешне отличить от обычного авто, поэтому людям приходят штрафы. Полезен будет федеральный реестр электрических автомобилей как временная мера, пока количество таких транспортных средств не стало масштабным«, – рассказал Лысаков.

Есть и альтернативный вариант решения этой проблемы. Портал m24.ru приводит мнение председателя областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров, который считает, что можно обойтись простой наклейкой на электрокар.

«На электромобили нужно клеить специальный знак, как на авто для инвалидов. А если кто-то наклеит его незаконно, пускай платит штраф. Таким образом, инспекторы сразу будут отличать электрокары, не применяя дополнительных гаджетов и электронных баз», - сообщил Дозоров.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2016 году в России реализовали 83 электромобиля, что на 28,3% меньше, чем в 2015 году. Наибольшей популярность у россиян в 2016 году пользовалась Tesla Model S, которую приобрели в количестве 39 штук.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта