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Главная » Авто » Skoda показала спортивный Kodiaq
 
 
 
 
27 Января 2017 года, 22:00

Skoda показала спортивный Kodiaq


Компания Skoda рассекретила спортивную версию большого кроссовера Kodiaq, получившую приставку Sportline к названию.

Skoda Kodiaq Sportline получила другим бампера, 19-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном в базе и опциональные 20-дюймовые, черные рейлинги и боковые зеркала вместо хромированных (на стандартной версии), а также черную глянцевую накладку с хромированной полосой, имитирующей выпускные патрубки. Кроме того, снаружи чехи убрали неокрашенный защитный пластик, выкрасив элементы под цвет кузова.

Фотографий салона компания пока не предоставила, но известно, что кроссовер обзаведется изменным рулем со скошенной нижней частью, спортивными креслами с более сильной боковой поддержкой, алюминиевыми накладками на педали и отделкой кожей с алькантарой. Забавно, что экран мультимедии будет выводить такие нужные для большого внедорожника показания, как температура масла, давление наддува и данные по перегрузкам в поворотах.

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Несмотря на спортивное позиционирование, Kodiaq Sportline сохранил полный привод, дорожный просвет в 194 мм и геометрию углов въезда и съезда (22 и 23,1 градус соответственно) как у обычной модификации. За систему подключаемого полного привода тут отвечает муфта Haldex пятого поколения.

Моторная гамма состоит из пары бензиновых турбированных «четверок» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (180 л.с.), а также из дизеля 2.0 TDI в двух версиях форсировки (150 и 190 л.с.). Агрегаты работают в паре с шестиступенчатой «механикой» или с «роботом» DSG.

В базе спортивный Кодиак оснащен датчиками света и дождя, электроприводом зеркал, мультимедийным комплексом, системой управления режимами движения Driving Mode Select, отделкой салона кожей и алькантарой, светодиодной подсветкой салона.

Дебютирует Skoda Kodiaq Sportline на моторшоу в Женеве весной. В России Кодиак пока не представлен, но по плану модель появится у дилеров летом или осенью текущего года.

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