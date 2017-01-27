Два автомобиля столкнулись под Оленегорском

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП. 28 января 2017 года в 19:45 в МЧС поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на а/д Оленегорск-Ловозеро. Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пожарно-спасательным подразделением производились работы по стабилизации ТС, отключение АКБ, оцепление зоны ДТП, ограждение места ДТП, деблокировка пострадавшего, использовался гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Спасён 1 человек.