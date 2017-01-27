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График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 10:28

График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля


МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает уборку и вывоз снега с городских дорог. Как сообщили в администрации города Мурманска, работу осложняют автомобили, припаркованные у обочин. «УДХ» предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных ниже улиц.

30 января: 8:00-20:00

Первомайский округ:

– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до дома №34

Октябрьский округ:

– ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Академика Книповича (нечетная сторона)

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Александра Невского (четная сторона);

– ул. Николаева (четная сторона)

 

30-31 января: 20:00-08:00

Первомайский округ:

– проезд Ледокольный;

– 305 микрорайон

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова;

– ул. Октябрьская;

– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича (четная сторона)

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев (нечетная сторона);

– кольцо в районе ул. Чумбарова-Лучинского

 

31 января: 08:00-20:00

Первомайский округ:

– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до ул. Морской

Октябрьский округ:

– ул. Володарского;

– ул. Папанина от ул. Челюскинцев до пр. Ленина (четная сторона);

– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской;

– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Книповича (четная сторона)

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев, от ул. Невского до остановки «Шестая комсомольская батарея» (четная сторона);

– ул. Саши Ковалева (четная сторона)

 

31 января-1февраля: 20:00-8:00

Первомайский округ:

– 305 микрорайон;

– проезд Ледокольный от дома №9 до ул. Беринга

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской (четная сторона);

– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до пр. Ленина (нечетная сторона);

– ул. Полярные Зори, от ул. Сполохи до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев (четная сторона);

– ул. Аскольдовцев (четная сторона).


1 февраля: 08:00-20:00

Первомайский округ:

– проезд Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта;

– 305 микрорайон

Октябрьский округ:

– ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до пр. Ленина (четная сторона);

– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской

Ленинский округ:

– ул. Чумбарова-Лучинского (нечетная сторона);

– пр. Героев-североморцев, от остановки «Шестая комсомольская батарея» до ул. Александрова (четная сторона)

 

1-2 февраля: 20:00-08:00

Первомайский округ:

– проезд вдоль дома №№38, 40, 42, 44 по пр. Кольскому

Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Комсомольской (нечетная сторона);

– ул. Книповича, от ул. Шмидта до пр. Ленина

Ленинский округ:

– ул. Аскольдовцев (нечетная сторона);

– ул. Халатина.

 

2 февраля: 08:00-20:00

Первомайский округ:

– пр. Кирова, от ул. Полярные Дивизии до ул. Марата (четная сторона);

– ул. Марата (четная сторона)

Октябрьский округ:

– ул. Книповича, от ул. Радищева до дома №44(четная сторона);

– проезд от ул. Радищева до дома №1 по ул. Куйбышева

Ленинский округ:

– площадь Нахимова;

– ул. Кирпичная.

АГМ

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