График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает уборку и вывоз снега с городских дорог. Как сообщили в администрации города Мурманска, работу осложняют автомобили, припаркованные у обочин. «УДХ» предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных ниже улиц.
30 января: 8:00-20:00
Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до дома №34
Октябрьский округ:
– ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Академика Книповича (нечетная сторона)
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Лобова до ул. Александра Невского (четная сторона);
– ул. Николаева (четная сторона)
30-31 января: 20:00-08:00
Первомайский округ:
– проезд Ледокольный;
– 305 микрорайон
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Дзержинского до ул. Егорова;
– ул. Октябрьская;
– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича (четная сторона)
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев (нечетная сторона);
– кольцо в районе ул. Чумбарова-Лучинского
31 января: 08:00-20:00
Первомайский округ:
– ул. Зои Космодемьянской, от ДК «Молодежный» до ул. Морской
Октябрьский округ:
– ул. Володарского;
– ул. Папанина от ул. Челюскинцев до пр. Ленина (четная сторона);
– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской;
– ул. Полярные Зори, от ул. Карла Маркса до ул. Книповича (четная сторона)
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев, от ул. Невского до остановки «Шестая комсомольская батарея» (четная сторона);
– ул. Саши Ковалева (четная сторона)
31 января-1февраля: 20:00-8:00
Первомайский округ:
– 305 микрорайон;
– проезд Ледокольный от дома №9 до ул. Беринга
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Капитана Егорова до ул. Комсомольской (четная сторона);
– ул. Папанина, от ул. Челюскинцев до пр. Ленина (нечетная сторона);
– ул. Полярные Зори, от ул. Сполохи до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев (четная сторона);
– ул. Аскольдовцев (четная сторона).
1 февраля: 08:00-20:00
Первомайский округ:
– проезд Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца общественного транспорта;
– 305 микрорайон
Октябрьский округ:
– ул. Папанина, от ул. Карла Маркса до пр. Ленина (четная сторона);
– проезд от ул. Гвардейской до дома № 15 по ул. Гвардейской
Ленинский округ:
– ул. Чумбарова-Лучинского (нечетная сторона);
– пр. Героев-североморцев, от остановки «Шестая комсомольская батарея» до ул. Александрова (четная сторона)
1-2 февраля: 20:00-08:00
Первомайский округ:
– проезд вдоль дома №№38, 40, 42, 44 по пр. Кольскому
Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Комсомольской (нечетная сторона);
– ул. Книповича, от ул. Шмидта до пр. Ленина
Ленинский округ:
– ул. Аскольдовцев (нечетная сторона);
– ул. Халатина.
2 февраля: 08:00-20:00
Первомайский округ:
– пр. Кирова, от ул. Полярные Дивизии до ул. Марата (четная сторона);
– ул. Марата (четная сторона)
Октябрьский округ:
– ул. Книповича, от ул. Радищева до дома №44(четная сторона);
– проезд от ул. Радищева до дома №1 по ул. Куйбышева
Ленинский округ:
– площадь Нахимова;
– ул. Кирпичная.
АГМ