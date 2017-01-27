Настоятель Свято-вознесенского собора погиб в аварии под Оленегорском

30 Января 2017 года, 11:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В выходные в аварии под Оленегорском погиб настоятель Свято-вознесенского кафедрального собора протоиерей Иоанн Баюр. Прощание с ним пройдет завтра, 31 января.

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Мы приносим свои искренние соболезнования семье батюшки. Просим молитв об отце Иоанне. Прощание с ним возглавит Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон в сослужении духовенства епархии», – сообщили в социальной сети представители Свято-Вознесенского кафедрального собора.

Напомним, трагедия произошла 28 января около 19:40 на 20 километре автодороги «Оленегорск-Ловозеро». Водитель 55 лет, управляя автомобилем «Nissan х-trail» допустил наезд на стоящий автогрейдер «ГС-14.02». «Nissan» вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с «Chevrolet Niva» под управлением 31-летнего мужчины.

«Водителем «Nissan х-trail» и был Иоанн Баюр. Он скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка», – уточнили в областном ГИБДД.