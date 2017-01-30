Три жителя Мурманской области пострадали в ДТП за прошедшие трое суток

30 Января 2017 года, 14:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Три аварии зарегистрировано на территории Мурманской области за прошедшие трое суток. В пятницу, 27 января, на проспекте Ленина в районе второго дома водитель ВАЗ-21074 не предоставил преимущество на регулируемом переходе. В результате автомобиль сбил 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«Ее госпитализировали с места ДТП в медицинское учреждение», – сообщили в областном ГИБДД.

На следующий день в 16:00 на озере Имандра водитель, управляя снегоходом в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на бетонный пирс. В результате опрокидывания травмы получили водитель и пассажир, они обслужены амбулаторно.

Напомним, в минувшие выходные в аварии под Оленегорском погиб настоятель Свято-вознесенского собора. Прощание с ним пройдет завтра, 31 января.