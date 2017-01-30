19 водителей задержано в Мурманске в рамках рейда «Нетрезвый водитель»

30 Января 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области было выявлено 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения за прошедшие выходные. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса за повторное вождение в нетрезвом состоянии.

Рейд «Нетрезвый водитель» проводится систематически, с целью выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и снижения ДТП по данной причине», – напомнили в ОБ ДПС.

Накануне в Мончегорске пьяный водитель снегохода врезался в бетонный пирс. В результате два человека получили травмы.

Фото: myslo.ru