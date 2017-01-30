Шесть человек пострадали в ДТП на дорогах области за минувшие сутки

31 Января 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.

30 января примерно в 14 часов 30 минут на улице Лобова в районе дома 100 города Мурманска водитель, управляя автомобилем «Пежо» при повороте налево допустил наезд на женщину, 48 лет. Пешеход двигался по краю проезжей части на встречу движения транспортным средствам. В результате происшествия женщина обслужена амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

30 января примерно в 15 часов 30 минут на 7 км автоподъезда к городу Мурманск мужчина 59 лет, управляя автомобилем «Нива» не учел состояние дорожного покрытия, допустил занос автомобиля в сторону правой обочины, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Форд», под управлением мужчины 28 лет. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Нива» обслужены амбулаторно.

30 января около 17 часов на 1406 км автодороги Р-21 «Кола», Кольского района водитель управляя автомобилем «Киа» при обгоне на участке дороги где обгон разрешен, на полосе встречного движения потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате происшествия оба водителя получили травмы.

30 января примерно в 18 часов 50 минут на 10 км автодороги «Апатиты-Кировск», водитель, управляя автомобилем «SUZUKI GRAND VITARA» не справился с управлением, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21150, мужчина 30 лет госпитализирован в медицинское учреждение.