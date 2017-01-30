Шесть человек пострадали в ДТП на дорогах области за минувшие сутки

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса На «Апатит» поставляют оборудование для конвейерного комплекса
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» ДК Кирова - благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Фестиваль снежных фигур «Снеголёд». Когда скульпторам нужен не только талант, но и морозоустойчивость
 
 
 
 

Курсы валют 31.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4730
-0,1678
1 USD
Доллар США
60,1618
-0,1578
1 EUR
Евро
64,4333
0,0904
10 NOK
Норвежских крон
72,2265
-0,1443
10 SEK
Шведских крон
68,0679
-0,0883
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-8°
2.1 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Детская поликлиника в Росте начала прием пациентов
31 Января 2017, 11:45
Детская поликлиника в Росте начала прием пациентов
Авиаперелеты между Россией и Египтом могут возобновиться 23 февраля
31 Января 2017, 10:37
Авиаперелеты между Россией и Египтом могут возобновиться 23 февраля
Дорога в Териберку остаётся закрытой
31 Января 2017, 07:50
Дорога в Териберку остаётся закрытой
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
30 Января 2017, 16:40
В Мурманске 1 февраля начнется прием заявлений для поступления детей в первый класс
 
 
 
 

Самое читаемое

Два силовика задержаны в Мурманской области за попытку организации канала незаконной миграции
30 Января 2017, 14:25
В Мурманске ищут пропавшего Александра Жолтикова
31 Января 2017, 08:15
19 водителей задержано в Мурманске в рамках рейда «Нетрезвый водитель»
30 Января 2017, 17:05
18-летнего мурманчанина подозревают в призыве к терроризму
31 Января 2017, 08:35
В России пересмотрят перечень работ, недоступных для женщин
30 Января 2017, 13:46
«Адмирал Кузнецов» идёт вдоль побережья Норвегии под наблюдением сил НАТО
30 Января 2017, 15:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Шесть человек пострадали в ДТП на дорогах области за минувшие сутки
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 11:00

Шесть человек пострадали в ДТП на дорогах области за минувшие сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.

30 января примерно в 14 часов 30 минут на улице Лобова в районе дома 100 города Мурманска водитель, управляя автомобилем «Пежо» при повороте налево допустил наезд на женщину, 48 лет. Пешеход двигался по краю проезжей части на встречу движения транспортным средствам. В результате происшествия женщина обслужена амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

30 января примерно в 15 часов 30 минут на 7 км автоподъезда к городу Мурманск мужчина 59 лет, управляя автомобилем «Нива» не учел состояние дорожного покрытия, допустил занос автомобиля в сторону правой обочины, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Форд», под управлением мужчины 28 лет. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Нива» обслужены амбулаторно.

30 января около 17 часов на 1406 км автодороги Р-21 «Кола», Кольского района водитель управляя автомобилем «Киа» при обгоне на участке дороги где обгон разрешен, на полосе встречного движения потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате происшествия оба водителя получили травмы.

30 января примерно в 18 часов 50 минут на 10 км автодороги «Апатиты-Кировск», водитель, управляя автомобилем «SUZUKI GRAND VITARA» не справился с управлением, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150. В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21150, мужчина 30 лет госпитализирован в медицинское учреждение.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Детская поликлиника в Росте начала прием пациентов
2.
Минпромторг разработает стандарт школьной формы
3.
Цены на лекарства могут вырасти на 20%
4.
ДТП на трассе «Кола»: пострадали двое
5.
Четыре человека пострадали в ДТП в Мончегорске
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта