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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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Главная » Авто » 11 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 11:40

11 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения. 28 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушение ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

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