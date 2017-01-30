11 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки

31 Января 2017 года, 11:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения. 28 нарушений допущено пешеходами, 11 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушение ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.