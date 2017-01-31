Направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажира

31 Января 2017 года, 15:03

МУРМАНСК/ 31 января - Происшествие произошло в октябре 2015 года. В областном центре на перекрестке проспекта Кольского и улицы Героев-Рыбачьего столкнулись два автомобиля - машина скорой медицинской помощи и легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир скорой получил травмы и был госпитализирован. Травмы пассажира согласно заключению судмедэксперта были квалифицированы как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту следственным отделом по ДТП следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Следствием были назначены различные экспертизы, в том числе автотехническая, опрошены десятки свидетелей. В результате следственных действий установлено, что виновником ДТП является водитель скорой помощи. Совершая поворот, он не предоставил преимущества легковому автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении прямо, вследствие чего произошло столкновение.

В настоящее время уголовное дело окончено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Всего за 2016 год следователями следственного отдела по ДТП УМВД России по Мурманской области было возбуждено 64 уголовных дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Полицейские напоминают всем участникам дорожного движения, что от соблюдений Правил дорожного движения зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь и здоровье Ваших близких.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области