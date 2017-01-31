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В Мурманске сотруднику миграционного управления пытались дать взятку
 
 
 
 

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » Направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажира
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 15:03

Направлено в суд уголовное дело по факту ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью пассажира


МУРМАНСК/ 31 января - Происшествие произошло в октябре 2015 года. В областном центре на перекрестке проспекта Кольского и улицы Героев-Рыбачьего столкнулись два автомобиля - машина скорой медицинской помощи и легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир скорой получил травмы и был госпитализирован. Травмы пассажира согласно заключению судмедэксперта были квалифицированы как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту следственным отделом по ДТП следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Следствием были назначены различные экспертизы, в том числе автотехническая, опрошены десятки свидетелей. В результате следственных действий установлено, что виновником ДТП является водитель скорой помощи. Совершая поворот, он не предоставил преимущества легковому автомобилю, двигавшемуся во встречном направлении прямо, вследствие чего произошло столкновение.

В настоящее время уголовное дело окончено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Всего за 2016 год следователями следственного отдела по ДТП УМВД России по Мурманской области было возбуждено 64 уголовных дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Полицейские напоминают всем участникам дорожного движения, что от соблюдений Правил дорожного движения зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь и здоровье Ваших близких.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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