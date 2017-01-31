Rolls-Royce прощается с флагманским Phantom

31 Января 2017 года, 19:00

Rolls-Royce Phantom нынешнего, седьмого поколения, производится без малого 14 лет. Преемник флагмана выйдет свет в 2018 году, а пока английский люкс автопроизводитель выпустил прощальный экземпляр Фантома.

Заказчик последнего Фантома с индексом The final Phantom VII неизвестен, но, как сообщает Motor1, автомобиль построили для «известного современного коллекционера Rolls-Royce».

Прощальный Фантом построен на удлиненной колесной базе и выполнен в стиле океанского лайнера 1930-х, так как заказчик очень любит дизайнерский стиль той эпохи. Внешне автомобиль отличается эксклюзивным оттенком «голубой вельвет», шинами с белыми боковинами и фигуркой «Дух экстаза», изготовленной из серебра.

Но именно в салоне появляется ощущение, что ты находишься на борту круизного лайнера. Кресла обшиты особой кожей с голубым оттенком, коврики сделаны из овечьей шерсти, а деревянные вставки представляют собой мозаику с изображением лайнера ушедшей эпохи. Особое внимание заслуживают аналоговые часы на центральной панели - по задумке, они имитируют радио-часы, которые устанавливали на лайнеры 1930-х годов. Часы имеют специальные насечки для показа времени в 24-х временных зонах.

Фантом 8-го поколения представят миру на автошоу во Франкфурте осенью 2018 года. На данный момент об автомобиле мало что известно - в компании стремятся сохранить как можно больше секретов до официальной презентации. Но есть достоверная информация, согласно которой новый флагман разделит платформу с BMW 7 серии, снаряженная масса станет значительно легче из-за повсеместного использования алюминия, а моторная гамма сохранит двигатель V12 и впервые пополнится гибридной версией.