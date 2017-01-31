Самые популярные автомобили в мире по итогам 2016 года

31 Января 2017 года, 20:43

Аналитический портал Focus2move провел глобальное исследование продаж новых автомобилей за 2016 год. По его результатам, первое место в рейтинге заняла Toyota Corolla, ставшая самым продаваемым автомобилем в мире. Всего за 2016 год Короллу приобрели в количестве 1 316 383 штук. Это немного меньше, чем в 2015-м, когда японский седан разошелся тиражом в 1 365 394 автомобилей.

Второе место в рейтинге занял пикап Ford F-Series с результатом 993 779 экземпляров. Это на 7,6% больше, чем в 2015 году. Третье место у хэтчбека Volkswagen Golf. Немецкую модель реализовали в количестве 991 414 автомобилей, и это является падением продаж на 6,2%.

Четвертое место в рейтинге получила Hyundai Elantra c результатом в 788 000 штук, что на 3,5% больше, чем в позапрошлом году. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Honda CR-V c результатом продаж в 752 000 экземпляров.

Первая десятка самых продаваемых моделей в 2016 году выглядит так:

Toyota Corolla, 1 316 383 шт. Ford F-Series, 993 779 шт. Volkswagen Golf, 991 414 шт. Hyundai Elantra, 788 081 шт. Honda CR-V, 752 463 шт. Ford Focus, 734 935 шт. Toyota Rav4, 724 198 шт. Volkswagen Polo, 704 062 шт. Honda Civic, 668 707 шт. Toyota Camry, 660 868 шт.

Что касается России, то по информации Ассоциации европейского бизнеса, самой продаваемой моделью в нашей стране по итогам 2016 года стал Hyundai Solaris c результатом в 90 380 штук.