Самые популярные автомобили в мире по итогам 2016 года

Аналитический портал Focus2move провел глобальное исследование продаж новых автомобилей за 2016 год. По его результатам, первое место в рейтинге заняла Toyota Corolla, ставшая самым продаваемым автомобилем в мире. Всего за 2016 год Короллу приобрели в количестве 1 316 383 штук. Это немного меньше, чем в 2015-м, когда японский седан разошелся тиражом в 1 365 394 автомобилей.
Второе место в рейтинге занял пикап Ford F-Series с результатом 993 779 экземпляров. Это на 7,6% больше, чем в 2015 году. Третье место у хэтчбека Volkswagen Golf. Немецкую модель реализовали в количестве 991 414 автомобилей, и это является падением продаж на 6,2%.
Четвертое место в рейтинге получила Hyundai Elantra c результатом в 788 000 штук, что на 3,5% больше, чем в позапрошлом году. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Honda CR-V c результатом продаж в 752 000 экземпляров.
Первая десятка самых продаваемых моделей в 2016 году выглядит так:
-
Toyota Corolla, 1 316 383 шт.
-
Ford F-Series, 993 779 шт.
-
Volkswagen Golf, 991 414 шт.
-
Hyundai Elantra, 788 081 шт.
-
Honda CR-V, 752 463 шт.
-
Ford Focus, 734 935 шт.
-
Toyota Rav4, 724 198 шт.
-
Volkswagen Polo, 704 062 шт.
-
Honda Civic, 668 707 шт.
-
Toyota Camry, 660 868 шт.
Что касается России, то по информации Ассоциации европейского бизнеса, самой продаваемой моделью в нашей стране по итогам 2016 года стал Hyundai Solaris c результатом в 90 380 штук.