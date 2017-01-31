Внимание! Разыскиваются очевидцы ДТП

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января - 25 декабря 2016 года в 17 часов 30 минут в районе 1380 километра на проезжей части автодороги «Кола» произошло столкновение автомобилей «Шевроле Лачетти» и «КАМАЗ 6520».
В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
Просьба очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться в следственный отдел по ДТП УМВД России по Мурманской области по тел. 8 (8152) 45-09-28, 40-79-16 или 8-921-156-92-27.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области