Infiniti назвала рублевые цены на купу Q60

31 Января 2017 года, 21:10

Российский офис компании Infiniti назвал цены на спортивное купе Q60. В России новинка доступна в единственной комплектации Sport+NAVI стоимостью от 3 414 000 рублей.

В оснащение полноприводного Q60 входят двухзонный климат-контроль, светодиодная оптика, 19-дюймовые колесные диски, навигационная система, спортивный выхлоп, система кругового обзора, мультимедийный комплекс InTouch c с двумя сенсорными экранами на центральной панели, аудиосистема Bose с 16 динамиками, подогревы сидений и зеркал. Кроме того, купе имеет такие оригинальные опции, как система определения свободного места для парковки с функцией автопарковщика, адаптивное рулевое управление, систему обнаружения приближающихся объектов и электронно-управляемые амортизаторы с шестью режимами управления, которые могут подстраивать подвеску под текущую дорожную обстановку.

Дизайн Q60 выполнен в стиле последних моделей Infiniti и благодаря обтекаемому кузову коэффициент аэродинамического сопротивления равен всего 0.28, что помогло снизить расход топлива.

Для российской версии Q60 доступна единственная 3.0-литровая бензиновая «шестерка» мощностью 405 сил и 475 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с 7-ступенчатым автоматом. «Максималка» составляет 250 км/ч, а первую сотню купе набирает за 5,1 секунду.

Основными конкурентами Infiniti Q60 на российском рынке являются Audi S5 (от 3 850 000 руб.), BMW 440i (от 3 220 000 руб.), Mercedes AMG C 43 Coupe ( от 3 920 000 руб.) и Lexus RC F (от 6 439 000 руб.).