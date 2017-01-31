Восемь человек пострадали в авариях на дорогах Мурманской области

01 Февраля 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – За прошедший вторник на дорогах Мурманской области в трех ДТП пострадали восемь человек. Появились подробности утренней аварии в Мончегорске.

На проспекте Металлургов в районе дома 28 водитель «Mitsubishi Outlander» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси №11. На момент происшествия в маршрутном транспортном средстве находились 13 пассажиров.

«По предварительной информации управлявший «Mitsubishi» не справился с управлением. Водитель и пять пассажиров маршрутного транспортного средства получили травмы», – рассказали в областном ГИБДД.

Помимо этого в Апатитах на улице Сосновой около дома 23 водитель «Volkswagen Golf» при выполнении обгона, также выехал на встречную полосу. В результате произошел наезд на 22-летнего северянина. Пешеход двигался в попутном направлении по левому краю проезжей части, и был госпитализирован в медицинское учреждение.

На третьем километре подъезда к ГОК «Олений ручей» приблизительно в 12:00 водитель КАМАЗ 55111, не соблюдал безопасную дистанцию до движущейся впереди фуры Sнасман sх3255DR384 и допустил столкновение. Водитель КАМАЗа обслужен амбулаторно.