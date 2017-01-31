Пешеходы Мурманской области совершили 29 нарушений ПДД за прошедшие сутки

01 Февраля 2017 года, 11:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, выявлено 415 нарушений правил дорожного движения на территории Мурманской области. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 29 нарушений допущено пешеходами, из них девять – несовершеннолетними.

За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны три водителя. Зарегистрировано пять нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 219 нарушений ПДД.

Четыре человека были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 86 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.