В январе цены на модели в России повысили 13 автобрендов

01 Февраля 2017 года, 19:30

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в период с 16 по 31 января 2017 года 13 автобрендов повысили цены на свою продукцию. Аналитики «Автостата» провели исследование цен на новые легковые автомобили, официально представленные в России.

Kia повысила цену сразу у семи моделей: хэтчбек Cee'd подорожал в комплектациях GT (+3,1%) и ЭРА-ГЛОНАСС (+0,8-3,1%); универсал Cee'd SW в комплектации ЭРА-ГЛОНАСС (+2,9-3,2%); хэтчбек Pro Cee'd в комплектациях GT (+3,4%) и ЭРА-ГЛОНАСС (+2,8- 3,3%); седан Optima во всех комплектациях (+1,2-3,6%); представительский седан Quoris (+2,8-3,8%); кроссовер Sportage (+2,0-3,0%), кроме комплектации GT-line Premium; большой кроссовер Sorento (+0,7-0,9%).

Цены на свою продукцию повысили и все французские бренды. В Renault не ограничились одной моделью - французский автопроизводитель поднял стоимость пяти моделей. Подорожали: кроссоверы Kaptur (+0,9-2,7%) и Duster (+1,3-2,2%), хэтчбеки Sandero (+1,6-2,1%) и Sandero Stepway (+1,4-2,1%), популярный седан Logan (+1,6-2,1%).

Citroen повысил стоимость седана С4 в комплектации Life с двигателем 1.6 и механической коробкой (+2,6%) и компактвэнов C4 Picasso и Grand C4 Picasso предыдущего поколения на +2,0-2,2%.

Peugeot подняла цены на кроссовер 3008 (+2,0-4,5%) и седан 408 (+6,0-11,9%). Помимо этого, количество доступных комплектаций хэтчбека Peugeot 308 сокращено до двух, из-за чего минимальная цена модели выросла на 13,6%.

Но не все автопроизводители повысили цены сразу на несколько моделей. Многие ограничились повышением стоимости только на одну. Например, Audi увеличил цену на кроссовер Q7 на 1,9-2,7%, а Hyundai поднял стоимость компактного кроссовера Creta всего на 0,4-0,6% (кроме комплектации Start, цена которой сохранилась).