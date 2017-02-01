Очистка крыши стала причиной обрыва троса и остановки троллейбусов в Мурманске

01 Февраля 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Обрыв стороннего троса стал причиной аварии на контактной сети, в результате чего 31 января в центре Мурманск в течение часа было остановлено движение троллейбусов. Как стало известно, трос оборвался в результате падения наледи с крыши.

«С кровли сбрасывался лед и снег. В результате этого был оборван трос посторонний, который лег на провода. Он перекрыл провода в 600 вольт и произошло возгорание. По времени простоя: в 18:03 отключилось всё, в 19:08 движение пошло в сторону юга, в 19:23 в сторону севера», - прокомментировал Nord-News директор ОАО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Ранее очевидцы рассказали, что в результате происшествия были повреждены несколько машины.