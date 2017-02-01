Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области

02 Февраля 2017 года, 10:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано 409 нарушений правил дорожного движения. Из них 32 допущены пешеходами, четыре – несовершеннолетними.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны семь водителей. Сотрудниками ГИБДД выявлено 13 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. Четыре человека задержаны за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД. Всего оформлено 92 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.