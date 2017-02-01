Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Что нового ждёт россиян с 1 февраля Что нового ждёт россиян с 1 февраля
Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на февраль 2017 года
График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля График уборки улиц Мурманска от снега с 30 января по 2 февраля
В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия Детская горнолыжная школа «Медвежонок Вова» приглашает на занятия
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

«Спасатели» разгромили «Ракету» - хоккейные страсти на Северном флоте
 
 
 
 

Курсы валют

Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
5.0 м/с
давление 762.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

Выбор редакции

Схема движения на площади аэропорта «Мурманск» была изменена незаконно
02 Февраля 2017, 11:04
Схема движения на площади аэропорта «Мурманск» была изменена незаконно
В Кировске принудительно спустят лавину
02 Февраля 2017, 10:38
В Кировске принудительно спустят лавину
Закрыт проезд по автодороге Заполярный – Сальмиярви
02 Февраля 2017, 09:03
Закрыт проезд по автодороге Заполярный – Сальмиярви
Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска
01 Февраля 2017, 16:53
Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Полиция разыскивает родителей пятилетнего мальчика в Мурманске
01 Февраля 2017, 15:17
Мошенник, воровавший в кафе Мурманска при помощи фокусов, отправится в колонию
01 Февраля 2017, 11:08
Мурманчанин Александр Жолтиков найден живым
01 Февраля 2017, 13:30
За высадку детей из автобуса предложили привлекать к административной ответственности
01 Февраля 2017, 13:42
Родители, потерявшегося в Мурманске пятилетнего мальчика, не знали о его пропаже
01 Февраля 2017, 16:42
Двое кировчан похитили человека с целью вымогательства
01 Февраля 2017, 13:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области
 
 
 
 
02 Февраля 2017 года, 10:26

Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано 409 нарушений правил дорожного движения. Из них 32 допущены пешеходами, четыре – несовершеннолетними.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны семь водителей. Сотрудниками ГИБДД выявлено 13 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. Четыре человека задержаны за неуплату административных штрафов.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД. Всего оформлено 92 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Рождаемость в Мурманской области растёт только за счёт третьих и последующих детей
2.
На социально-экономическое развитие Арктики будет выделено более 200 млрд рублей
3.
Полицейские Мурманской области продолжают регистрировать телефонные мошенничества
4.
Минсоцразвития Мурманской области продолжит работать над адресностью мер поддержки
5.
Команды из Мурманской области отправились в Архангельск за наградами по зимнему виндсерфингу
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта