12-летний мальчик пострадал от удара током на крыше вагона в Апатитах

03 Февраля 2017 года, 10:00

АПАТИТЫ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – 12-летний житель Апатитов пострадал от удара током при касании контактного кабеля на железнодорожной станции. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте.

«Он залез на крышу грузового вагона, стоящего на территории железнодорожной станции Апатиты, в результате чего получил удар электрическим током», - сообщили в ведомстве.

Впоследствии мальчика госпитализировали в ЦГБ Апатитов с поражением электрическим током, ожогом мягких тканей, таза и ног различной степени.

В настоящий момент по данному факту Мурманским ЛО МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка.