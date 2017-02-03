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Главная » Авто » В Кольском районе осужден водитель, неоднократно управлявший автомобилем в состоянии опьянения
 
 
 
 
03 Февраля 2017 года, 16:18

В Кольском районе осужден водитель, неоднократно управлявший автомобилем в состоянии опьянения


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 3 февраля - Летом 2016 года водитель автомобиля «Фольксваген Jetta» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя автомобиля «Фольксваген Jetta», 1984 года рождения, признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В ходе проверки было установлено, что житель Мурманска ранее уже был лишен права вождения автомобиля за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Отделом дознания ОМВД России по Кольскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В ходе расследования обстоятельств произошедшего была собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Приговором мирового судьи Кольского судебного района мурманчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов с лишением права на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Стоит отметить, что только за первый месяц 2017 года дорожными полицейскими Мурманской области выявлено 192 водителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде. По факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения возбуждено 23 уголовных дела по статье 264.1 УК РФ.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан об ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. С целью пресечения таких фактов снижения дорожно-транспортных происшествий по данной причине в регионе на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Кольскому району)

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