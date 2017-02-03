Северяне допустили 409 нарушений ПДД за прошедшие сутки

03 Февраля 2017 года, 12:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки жителями Мурманской области было допущено 409 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД выявили, что из них 32 нарушения допущено пешеходами, 22 – несовершеннолетними. В состоянии опьянения задержаны семь водителей. Еще четыре человека задержаны за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано 13 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 235 нарушений ПДД. Всего было оформлено 96 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.