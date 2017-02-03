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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » Северяне допустили 409 нарушений ПДД за прошедшие сутки
 
 
 
 
03 Февраля 2017 года, 12:02

Северяне допустили 409 нарушений ПДД за прошедшие сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки жителями Мурманской области было допущено 409 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД выявили, что из них 32 нарушения допущено пешеходами, 22 – несовершеннолетними. В состоянии опьянения задержаны семь водителей. Еще четыре человека задержаны за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано 13 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 235 нарушений ПДД. Всего было оформлено 96 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.

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1.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области
2.
Пешеходы Мурманской области совершили 29 нарушений ПДД за прошедшие сутки
3.
11 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
4.
За сутки в Мурманской области выявлено 342 нарушения ПДД
5.
В Мурманской области за сутки сотрудники ГИБДД выявили 370 нарушений ПДД
 
 
 
 
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