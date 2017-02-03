Skoda представила самую быструю модель

03 Февраля 2017 года, 19:50

Недавно компания Skoda полностью обновила семейство Octavia - последней моделью, получившую новую внешность, стала «горячая» версия RS 230. Из индекса понятно, что лифтбек и универсал оснащается 230-сильным двигателем. До сих пор Octavia RS 230 считалась быстрейшей моделью чешской компании. Но теперь она уступила свой титул новой топовой модификации - RS 245.

Как сообщает Motor1, Octavia RS 245 прошла технический апгрейд, благодаря которому ее мотор отдает теперь 245 сил и 370 Нм крутящего момента. Это мощнее на 15 л.с. и на 20 Нм, чем RS 230. Двигатель работает вместе с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым «роботом» DSG. «Немного они накинули сил» скажите вы, но инженеры Skoda пообещали, что ощущения за рулем будут абсолютно другие.

Секрет новых ощущений кроется в инновационном шасси - его конструкция включает в себя электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциал. Таким шасси RS 245 оснащается в базовой комплектации и не будет предлагаться для 230-сильной Октавии.

Разгон до первой сотни у RS 245 занимает 6,6 секунд для лифтбека и 6,7 секунды для универсала. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Внешне новинку сложно отличить от RS 230. Если приглядеться, то топовый вариант выделяется большим количеством черных глянцевых акцентов на решетке радиатора, спортивных бамперах с большими воздухозаборниками, зеркалах, выпускной системе и багажнике. Проще всего, быстрейшую Октавию можно заметить по 19-дюймовым колесным дискам оригинального дизайна, обутые в низкопрофильные шины.

Тема спорта продолжается в салоне. Спортивные анатомические кресла с вышитыми логотипами RS обшиты черной алькантарой, педали выполнены из алюминия, мультифункциональный руль отделан перфорированной кожей, пороги отделаны металлическими вставками с логотипами RS. «Фишкой» салона является светодиодная подсветка с возможностью выбора одного из десяти цветов. Прям как в Mercedes S-Class.

Skoda Octavia RS 245 дебютирует на автошоу в Женеве в марте. Тогда же и узнаем, будут ли чехи поставлять свою быстрейшую модель на российский рынок.