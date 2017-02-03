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НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
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В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 09:30

НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске

Мы так долго этого ждали и наконец этот день настал! НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске!

Благодаря эффектному дизайну НОВЫЙ Volkswagen Tiguan не только привлекает внимание, но и производит впечатление. Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.

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Что же нового приготовил нам Volkswagen Tiguan?

Виртуальная приборная панель Active Info Display подстраивается под ваши требования. Тахометр, спидометр, счётчик пробега или карта маршрута: виртуальная приборная панель Active Info Display с экраном высокого разрешения диагональю 31,2 см (12 дюймов) может отображать и выделять любую полезную и важную для вас информацию. Цветной анимированный дисплей находится в непосредственной зоне видимости водителя. В НОВОМ Volkswagen Tiguan вся важная информация о поездке всегда перед глазами, что повышает комфорт и безопасность движения. Кроме того, вы можете подключить к системе свой смартфон.

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Система постоянного полного привода 4MOTION

Куда бы вы ни поехали — линейка мощных двигателей и cистема постоянного полного привода 4MOTION с различными профилями вождения обеспечат вам высочайший комфорт и максимальное удовольствие от поездки. Система 4Motion Active Control обеспечит плавный ход по дороге с твердым покрытием, по скользкой дороге, по шоссе или гористой местности. Система выбора профиля движения 4Motion Active Control является частью полного привода 4Motion и дополнительно включает в себя функцию электронной блокировки межколёсного дифференциала XDS. Преодолевайте любые препятствия на НОВОМ Tiguan 2017.

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LED Светодиодные фары

С инновационными решениями НОВЫЙ Volkswagen Tiguan приобрел неповторимый дизайн, что особенно видно по уникальной форме опциональных передних и задних фар со светодиодными технологиями.

Колеса и диски

НОВЫЙ Tiguan предлагает широкий спектр уникальных конструктивных особенностей. Четыре из них – это его колеса, которые идеально вписываются в дизайн Tiguan и формируют его характер, от мужественного, спортивного и энергичного до стильного и элегантного.

Дизайн салона

Основным элементом эргономичного дизайна салона является слегка наклонённая в сторону водителя центральная консоль. Она обеспечивает оптимальный доступ и возможность интуитивного управления различными функциями НОВОГО Tiguan 2017. Удобные и легко устанавливаемые накладки на педали из матовой нержавеющей стали отличаются стильным дизайном и не дают ноге соскальзывать. Встроенные светодиодные ленты с регулируемой яркостью эффектно подсвечивают дверные ручки, декоративные планки, пороги и пространство для ног. А подогрев лобового стекла, руля и каждого сиденья способствует сохранению комфорта в любое время года.

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Комфортные сиденья с функцией памяти запоминают ваши предпочтения

Благодаря возможности регулировки в 14 направлениях комфортные сиденья ergoActive с функцией массажа легко подстраиваются под индивидуальные потребности водителя и переднего пассажира. Опциональные сиденья Smart Comfort Seats с кожаной отделкой регулируются по высоте, оснащены функцией подогрева и складными столиками с держателями для стаканов на спинках. Кроме того, они оборудованы опорой поясничного отдела с электрической регулировкой в 4 направлениях. Заднее сиденье с центральным подлокотником можно отодвинуть, а его спинки — сложить целиком или по частям, что увеличит багажное отделение до нужных размеров. Настройки водительского кресла и наружных зеркал заднего вида сохраняются для каждого отдельного ключа зажигания.

Мультимедиа система

Информационно-развлекательная система НОВОГО Volkswagen Tiguan обладает всеми необходимыми мультимедийными функциями, а возможность подключить к системе свой смартфон делает ее функционал еще шире. Сенсорный дисплей высокого разрешения и интуитивно-понятный интерфейс позволяют легко управлять всеми доступными опциями системы.

Панорамная крыша

Панорамная сдвижная крыша со встроенной светодиодной подсветкой создает приятную атмосферу в салоне НОВОГО Tiguan и позволяет свободно наслаждаться свежим воздухом и безоблачным небом над головой. Передний стеклянный сегмент оснащён электроприводом и может сдвигаться, подниматься и опускаться. Если же звёзды или огни большого города светят недостаточно ярко, то светодиодная подсветка обеспечит в салоне приятное приглушённое освещение.

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Климат-контроль

Трехзонный климат-контроль Air Care Climatronic с антиаллергенным фильтром позволяет задать температуру отдельно для водителя, переднего пассажира и пассажиров на заднем сиденье. В НОВОМ Volkswagen Tiguan вы можете настроить комфортный микроклимат в салоне для каждого пассажира. С помощью электронного пульта можно самостоятельно регулировать настройки и с заднего сиденья.

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Ассистенты движения и круиз-контроль

В НОВОМ Tiguan 2017 ассистент адаптивный круиз-контроль поддерживает установленную водителем максимальную скорость движения и расстояние до следующего впереди автомобиля. Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist с автоматической системой аварийного торможения в городских условиях распознаёт препятствия на дороге и, в случае критического сближения, предупреждает водителя с помощью визуальных и акустических сигналов, а также тормозного импульса. Ассистент движения в пробке обеспечивает комфортное движение за другими автомобилями в условиях дорожного затора. Ассистент смены полосы движения Side Assist с помощью датчиков в задней части автомобиля контролирует транспорт, находящийся сзади. Ассистент выезда с парковки предотвращает столкновения во время манёвров на парковке задним ходом.

Система кругового обзора Area view

С НОВЫМ Volkswagen Tiguan вы будете сохранять спокойствие и уверенность даже в самых непредсказуемых и критических дорожных ситуациях. Система кругового обзора Area view в НОВОМ Volkswagen Tiguan выводит на дисплей до 12 возможных изображений пространства вокруг автомобиля в реальном времени, оказывая водителю помощь практически в любой дорожной ситуации.

Паркуется без вашего участия

Парковочный автопилот Park Assist распознаёт подходящие места для продольной и поперечной парковки и берет управление полностью на себя. Автопилот способен также автоматически вывести автомобиль с места параллельной парковки. Вам останется лишь нажимать на педали сцепления, газа и тормоза. Встроенный парковочный ассистент предупреждает водителя о расстоянии до другого автомобиля с помощью звуковых сигналов и изображения на экране радионавигационной системы.


Ощутитe все преимущества НОВОГО Volkswagen Tiguan на себе! Подробнее

Записывайтесь на пробную поездку в Гуд-Авто по телефону: (8152)55 36 15.

Гуд-Авто – ваш официальный дилер Volkswagen в Мурманске.

г. Мурманск, ул. Свердлова, д.11

График работы – ежедневно с 09.00 до 21.00

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