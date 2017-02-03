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Главная » Авто » Пять человек были госпитализированы с мест аварий, произошедших в Мурманской области
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 11:15

Пять человек были госпитализированы с мест аварий, произошедших в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток с мест ДТП, произошедших на дорогах Мурманской области, было госпитализировано пять человек.

Всего с пятницы зарегистрировано шесть аварий с пострадавшими. Первая произошла в районе реки Титовка. Водитель «Renault Kangoо» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем УРАЛ. Вечером того же дня в 17:00 в медучреждение была доставлена 19-летняя пассажирка автомобиля «Nissan», еще одна девушка в возрасте 20 лет была обслужена амбулаторно.

«На первом километре автоподъезда к Мурманску водитель «Nissan» неправильно выбрала скорость движения при повороте на прилегающую территорию и допустила столкновение с «Audi», – сообщили «Би-порту» в областном ГИБДД.

На улице Беринга на следующий день водитель «Mazda» в 17:10 сбил 52-летнего мужчину, который переходил нерегулируемый пешеходный переход. Пешеход был госпитализирован.

Утром пятого февраля в управлявший «Kia Sportage» также сбил пешехода на нерегулируемом переходе. В данном случае пострадавший был обслужен амбулаторно. В это же время «Lada Kalina», двигаясь со стороны Печенги в Мурманск, столкнулась с «Renault Sandero».

«Водитель «Kia» не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Пострадавшая в происшествии 53-летняя пассажирка транспорта «Lada» госпитализирована», – рассказали в Госавтоинспекции.

Еще один человек пострадал в аварии под Апатитами. На 1229 километре автодороги «Кола» в 17:50 водитель автомобиля «Volvo S80» допустил занос и съехал в кювет. В настоящее время пострадавшая 37-летняя пассажирка обслужена амбулаторно.

Фото: Профессиональная аварийно-спасательная служба

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