Северяне допустили 1442 нарушения ПДД за прошедшие выходные

06 Февраля 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие трое суток на дорогах Мурманской области зафиксировано1442 нарушения правил дорожного движения. Из них 81 нарушение допущено пешеходами, 19 – несовершеннолетними.

Сотрудниками ГИБДД задержаны 33 водителя в состоянии опьянения, еще 22 человека – за неуплату административных штрафов.

Допущено 26 нарушений, которые связанны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 736 нарушений ПДД. Всего было оформлено 233 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.