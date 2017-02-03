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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Авто » Северяне допустили 1442 нарушения ПДД за прошедшие выходные
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 11:35

Северяне допустили 1442 нарушения ПДД за прошедшие выходные


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие трое суток на дорогах Мурманской области зафиксировано1442 нарушения правил дорожного движения. Из них 81 нарушение допущено пешеходами, 19 – несовершеннолетними.

Сотрудниками ГИБДД задержаны 33 водителя в состоянии опьянения, еще 22 человека – за неуплату административных штрафов.

Допущено 26 нарушений, которые связанны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 736 нарушений ПДД. Всего было оформлено 233 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.

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1.
Северяне допустили 409 нарушений ПДД за прошедшие сутки
2.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений ПДД на территории Мурманской области
3.
Пешеходы Мурманской области совершили 29 нарушений ПДД за прошедшие сутки
4.
11 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки
5.
За сутки в Мурманской области выявлено 342 нарушения ПДД
 
 
 
 
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