Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

06 Февраля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 6 февраля - В прошедшие выходные сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области несли службу в усиленном режиме в связи с проведением очередного этапа профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Впервые с момента создания Управления войск национальной гвардии в Мурманской области участие в операции приняли бойцы ОМОНа. Всего на дорогах областного центра в выходные дни вместе с 110 сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД дежурили 20 бойцов ОМОНа.

Сотрудниками полиции совместно с бойцами спецподразделения выявлено около 400 нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержано 10 водителей с признаками опьянения.

В отношении одного водителя, 1963 года рождения, задержанного полицейскими на выезде из областного центра, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В ходе проверки сотрудники дорожной полиции установили, что водитель «Волги» ранее был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Однако даже лишение водительских прав не остановило мурманчанина от поездки за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что такие операции проводятся в областном центре постоянно. Основная цель – это профилактика нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также контроль за состоянием дорожной обстановки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)