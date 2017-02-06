В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

06 Февраля 2017 года, 20:00

АПАТИТЫ/ 6 февраля - Так, сотрудниками МО МВД России «Апатитский» в районе площади Геологов был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 28-летнего местного жителя. Его медицинское освидетельствование подтвердило видимые признаки алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови неработающего, ранее судимого за аналогичное преступление мужчины составило 0,571 мг/литр.

Кроме того, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС ОГИБДД отдела полиции на площади Геологов остановили автомобиль отечественного производства под управлением местного жителя, 1986 года рождения. Неработающий мужчина, судя по показаниям прибора, был пьян.

В ходе проверки сотрудники дорожной полиции установили, что ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения...».

По всем фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения дознавателями в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права управления автомобилем на срок 3 года.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех замеченных ими фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: myslo.ru